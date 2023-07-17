Подрыв Крымского моста: кому и какие были посланы сигналы

Оккупанты еще могут убраться из Крыма, пока есть возможность

В понедельник, 17 июля, на Крымском мосту снова прогремели взрывы. Степень разрушения и вероятное время восстановления пока не ясны. Россия уже заявила, что это была атака с использованием украинских беспилотных надводных аппаратов и традиционно увидела в произошедшем руку Запада. Однако Украина официально на себя ответственность не берет.

По неофициальным данным, это мог быть подрыв с использованием морских дронов и дело рук оперативников Службы безопасности Украины и представителей Военно-морских сил ВСУ.

Эксперты поделились с "Телеграфом" своими выводами о новой атаке на Крымский мост, который уже подрывали осенью 2022 года.

Бывший министр иностранных дел Украины (2007-2009), дипломат с более чем 30-летним стажем Владимир Огрызко уверен, что происходящее с Крымским мостом в очередной раз демонстрирует – не будет места на украинской земле для российских оккупантов, куда не прилетит привет от наших воинов, спецслужб и так далее.

"Это – мощный сигнал для захватчиков, что у них еще есть время собраться – и выбраться из Украины живыми", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, российская реакция на ситуацию пока довольно вялая.

"То, что они решили не продолжать зерновое соглашение, было понятно и без сегодняшней "бавовны". Цель страны-агрессора – не решать глобальные проблемы, а создавать их", – поясняет Владимир Огрызко.

Он отмечает, что реакция непосредственно путина, возможно, появится позднее. Но вряд ли будет чем-то отличаться от того, что мы уже слышали-видели от представителей его окружения.

"У россиян на сегодня нет реальных возможностей реагировать на удары по тому же Крымского мосту как-то особенно жестко. Даже "пьяный всадник апокалипсиса" как я называю медведева, и то в своей сегодняшней реакции был не похож на себя. Что, похоже, говорит лишь о том, что реально ответить – нечем", – констатирует экс-глава МИД.

Член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-замминистра информполитики (2015-2016), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Понятно, что россияне будут стараться как можно быстрее починить мост. Как было изначально понятно, что станут во всем обвинять Украину. Известно, что железнодорожное полотно, вроде бы, не повредилось. В то же время, такой взрыв не мог не вызывать проблемы в несущей конструкции. Представители страны-агрессора уже отправили первый поезд с людьми. Посмотрим, сможет ли там проходить тяжелая техника. Пока ее, вроде бы, решили переправлять с помощью паромной переправы".

По мнению эксперта, тем, кто решил, что в Крыму все еще можно отдыхать, следует покидать полуостров любым доступным способом.

"Дальше будет только хуже, – уверена Татьяна Попова. – Когда ВСУ перережут сухопутный коридор, выбраться из Крыма можно будет лишь морем. А из истории мы помним, какой паникой, давкой и смертями кончился отход пароходов с белогвардейцами, их семьями и прочими сторонниками царского режима, когда участники большевистского переворота ворвались в Крым".

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий не сомневается, что россияне попытаются отыграться на гражданском населении Украины. И призывает быть максимально осторожными.

"Оккупантам следует понять, что ремонтировать мост нет особого смысла – он очень уязвим. Кроме того, россияне должны твердо знать, что незаконное пересечение государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через эту самую госграницу наказывается лишением свободы на срок до трех лет. Те же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет", – отмечает эксперт.

Кроме того, напоминает он, в украинском Уголовном кодексе есть ответственность и за пользование ворованным (до трех лет тюрьмы).

"Но тяга к чужому настолько сильна в россиянах, что, кажется, если Крымский мост разрушить до основания, они еще долгое время будут плыть через пролив, чтобы погреться под украинским солнцем", – констатирует эксперт.