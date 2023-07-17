россия официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о "возражении против продления зерновой сделки"

Пресс-секретарь президента рф владимира путина дмитрий песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена.

Об этом сообщают росСМИ.

Он добавил, что россия незамедлительно вернется к зерновой сделке "как только касающиеся ее договоренности будут выполнены".

Спикер МИД рф мария захарова заявила, что россия официально уведомила Турцию и Украину, а также секретариат ООН о "возражении против продления зерновой сделки".

Она добавила, что в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД рф с детальными разъяснениями российской позиции по зерновой сделке.

Напомним, срок действия зерновой инициативы истек 17 июля. россия отказалась принимать дальнейшее участие в этой программе, которая помогала снизить цены на глобальном рынке продуктов питания и тем самым обеспечить бедные страны едой.

Как сообщал "Телеграф", советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, чем для россии обернется выход из зернового соглашения. Он подчеркнул, что рф столкнется с огромными "дипломатическими издержками", поскольку оставит многие страны мира без доступных продуктов питания.