Последствий не избежать: в США рассказали, чем для россии обернется выход из зерновой сделки

В США готовы к любому развитию ситуации

После выхода из зернового соглашения россия столкнется с огромными "дипломатическими издержками", поскольку оставит многие страны мира без доступных продуктов питания.

Как передает CBS, об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в воскресенье, 16 июля.

По его словам, этот поступок затронет страны Африки, Азии и Латинской Америки, которые нуждаются в пище по доступным ценам, и потому отказ от зерновой сделки вызовет осуждение у всего мира.

"И я думаю, что в дальнейшем это будет стоить россии огромных дипломатических издержек. Так что владимиру путину придется сделать выбор. Мы готовы к любому сценарию и тесно сотрудничаем с украинцами по этому вопросу", — заявил Салливан.

Как сообщалось ранее, 14 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что россия согласилась продлить зерновую сделку, однако в кремле после этого опровергли эти слова.

16 июля стало известно, что последнее зарегистрированное в сделке судно покинуло порт Одессы и направилось в порт Стамбула. Москва неоднократно грозила выйти из сделки, якобы потому что ее условия по разблокировке удобрений не были выполнены.