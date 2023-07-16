Наслідків не уникнути: у США розповіли, чим для росії обернеться вихід із зернової угоди

У США готові до будь-якого розвитку ситуації

Після виходу із зернової угоди росія зіштовхнеться з величезними "дипломатичними витратами", оскільки залишить багато країн світу без доступних продуктів харчування.

Як передає CBS, про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у неділю, 16 липня.

За його словами, цей вчинок торкнеться країн Африки, Азії та Латинської Америки, які потребують їжі за доступними цінами, і тому відмова від зернової угоди викличе осуд у всьому світі.

"І я думаю, що надалі це буде коштувати росії величезних дипломатичних витрат. Тож володимиру путіну доведеться зробити вибір. Ми готові до будь-якого сценарію і тісно співпрацюємо з українцями з цього питання", — заявив Салліван.

Як повідомлялося раніше, 14 липня президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що росія погодилася продовжити зернову угоду, однак у кремлі після цього спростували ці слова.

16 липня стало відомо, що останнє зареєстроване в угоді судно залишило порт Одеси і вирушило до порту Стамбула. Москва неодноразово загрожувала вийти з угоди, нібито тому, що її умови щодо розблокування добрив не були виконані.