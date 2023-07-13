путину в ООН сделали выгодное предложение

В случае успешных переговоров, соглашение должно быть пролонгировано на несколько месяцев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил российскому диктатор владимиру путину продлить действие зерновой сделки в обмен на подключение дочерней компании подсанкционного Россельхозбанка к международной системе SWIFT.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Так, Гутерриш сделал предложение путину, чтобы рф продлила на несколько месяцев сделку по черноморскому зерну, дав ЕС время на подключение "дочки" российского банка к системе межбанковских платежей.

Отмечается, что во вторник, 12 июля, генсек отправил президенту рф письмо, в котором были указаны возможные пути дальнейшего облегчения российского экспорта продовольствия и удобрений и обеспечения продолжения поставок украинского зерна по Черному морю.

"Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность российской федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море", — сказал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

Подробностей предложения он не раскрыл, однако добавил, что Антониу Гутерриш взаимодействует со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу. Он готов продолжить обсуждение своего предложения с россией. Стоит добавить, что в кремле пока никак не ответили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что еще в ноябре 2022 года во время переговоров россии и ООН насчет "зерновой сделки", страна-агрессор затребовала подключить Россельхозбанк к системе SWIFT. Он был отключен Европейским Союзом в июне 2022 года из-за вторжения россии в Украину.