В кремле пока "морозятся": Эрдоган зовет путина на встречу, хочет обсуждать вопросы, связанные с Украиной

Даты встречи путина и Эрдогана пока не определены

Президент Турции Реджеп Эрдоган на саммите НАТО заявил, что рассчитывает на встречу с российским диктатором владимиром путиным в августе.

Об этом он сказал во время брифинга в Вильнюсе, передают российские пропагандисты.

По их словам, президент Турции, среди прочего, хочет обсудить с российским президентом ситуацию с передачей Украине командиров "Азова".

При этом в кремле заявляют, что пока ничего не знают о будущей встрече путина с турецким лидером.

"Даты встречи путина и Эрдогана пока не определены", — заявил пропагандистам из "РИА Новости" пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков.

Напомним, что 8 июля, во время визита Владимира Зеленского в Турцию, её власти приняли решение вернуть нашей стране защитников завода "Азовсталь", которые были возвращены из российского плена 21 сентября 2022 года и с тех пор находились в Турции.

К слову, о том, что побудило президента Турции Реджепа Эрдогана пойти наперекор путину, и насколько оправданы риски, связанные с возвращением азовцев на фронт разбирался "Телеграф". Прочитать об этом вы можете в нашем материале, перейдя по ссылке.