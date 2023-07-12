У кремлі поки що "морозяться": Ердоган кличе путіна на зустріч, хоче обговорювати питання, пов'язані з Україною

Дати зустрічі путіна та Ердогана поки що не визначено

Президент Туреччини Реджеп Ердоган на саміті НАТО заявив, що розраховує на зустріч із російським диктатором володимиром путіним у серпні.

Про це він сказав під час брифінгу у Вільнюсі, повідомляють російські пропагандисти.

За їхніми словами, президент Туреччини серед іншого хоче обговорити з російським президентом ситуацію з передачею Україні командирів "Азова".

При цьому в кремлі заявляють, що поки що нічого не знають про майбутню зустріч путіна з турецьким лідером.

"Дати зустрічі путіну та Ердогана поки не визначено", — заявив пропагандистам з "РІА Новини" прессекретар глави кремля дмитро пєсков.

Нагадаємо, що 8 липня, під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини, її влада прийняла рішення повернути нашій країні захисників заводу "Азовсталь", які були повернуті з російського полону 21 вересня 2022 року і відтоді перебували в Туреччині.

До речі, про те, що спонукало президента Туреччини Реджепа Ердогана піти всупереч путіну, і наскільки виправдані ризики, пов’язані з поверненням азовців на фронт, розбирався "Телеграф". Прочитати про це ви можете у нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.