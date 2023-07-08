"Нарешті будуть з рідними": легендарні захисники "Азовсталі" через багато місяців повертаються додому (відео)

Бійці після звільнення з полону багато місяців провели в Туреччині

П’ятеро захисників заводу "Азовсталь" (Маріуполь), які були повернуті з російського полону ввечері 21 вересня 2022 року і відтоді перебували в Туреччині, повертаються до України.

Про це у суботу, 8 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі.

"Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними", — написав Зеленський і опублікував відео, на якому воїни, судячи з усього, летять додому.

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