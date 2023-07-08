"Наконец-то будут с родными": легендарные защитники "Азовстали" спустя многие месяцы на чужбине возвращаются домой (видео)

Бойцы плосле освобождения из плена много месяцев провели в Турции

Пятеро защитников завода "Азовсталь" (Мариуполь), которые были возвращены из российского плена вечером 21 сентября 2022 года и с тех пор находились в Турции, возвращаются в Украину.

Об этом в субботу, 8 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

"Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец-то будут с родными", — написал Зеленский и опубликовал видео, на котором воины, судя по всему, летят домой.

Как известно, речь идет о командире полка Национальной гвардии "Азов" Денисе Прокопенко (Редис), его заместителе Святославе Паламаре, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском (Волина), старшем офицере "Азова" Олеге Хоменко и командире 12-й бригады НГУ Денисе Шлеге.

Они 20 мая 2022 года вместе с остальными защитниками Мариуполя попали в плен к россиянам, а 21 сентября были освобождені вместе с другими 214 военными. Согласно соглашению с россией, они с другими командирами защитников "Азовстали" были интернированы в Турцию, где находились до сих пор.