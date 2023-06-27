Легендарному защитнику Мариуполя исполнилось 32: жена Дениса Прокопенко обнародовала редкие фото

После боев за "Азовсталь" украинский защитник находится в Турции

Во вторник, 27 июня, свой 32-й день рождения празднует Герой Украины, подполковник полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко ("Рэдис").

Поздравить защитника "Азовстали" решил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который пообещал, что Украина непременно отомстит за Мариуполь, его жителей и защитников.

"Желаю Денису вместе с собратьями поскорее вернуться домой и вместе отпраздновать нашу Победу. Украинцы помнят и ждут своих Героев", — написал он.

Также поздравить командира "Азова" решила и его жена Екатерина Прокопенко, которая в своем Twitter обнародовала несколько архивных фотографий.

"Сегодня день рождения моего самого дорогого мужчины на свете. Денису Прокопенко 32 года. Один из самых молодых и храбрых командиров. Я верю в тебя, я жду тебя. Украина нуждается в тебе. Люблю тебя навсегда", — написала она.

Как известно, Прокопенко отправился на фронт добровольцем еще в 2014 году в составе Отряда специального назначения "Азов", где проявил лидерские качества и прошел путь от командира взвода, до командира батальона.

Наиболее известным он стал во время боев за "Азовсталь", когда его сводки о ситуации в осажденном городе слушала вся страна.

20 мая 2022 года он с остальными защитниками Мариуполя попал в плен к россиянам, а 21 сентября был освобожден вместе с другими 214 военными. Согласно соглашению с россией, он с другими командирами защитников "Азовстали" был интернирован в Турцию, где находится до сих пор.