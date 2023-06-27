Легендарному захиснику Маріуполя виповнилося 32: дружина Дениса Прокопенка оприлюднила рідкісні фото

Після боїв за "Азовсталь" український захисник перебуває у Туреччині

У вівторок, 27 червня, свій 32 день народження святкує Герой України, підполковник полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс").

Привітати захисника "Азовсталі" вирішив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який пообіцяв, що Україна неодмінно помститься за Маріуполь, його мешканців та захисників.

"Бажаю Денису разом з побратимами якнайшвидше повернутися додому і разом відсвяткувати нашу Перемогу. Українці пам’ятають і чекають на своїх Героїв", — написав він.

Також привітати командира "Азова" вирішила його дружина Катерина Прокопенко, яка у своєму Twitter оприлюднила кілька архівних фотографій.

"Сьогодні день народження мого найдорожчого чоловіка на світі. Денису Прокопенку 32 роки. Один із наймолодших і найхоробріших командирів. Я вірю в тебе, я чекаю на тебе. Україна потребує тебе. Люблю тебе назавжди", — написала вона.

Як відомо, Прокопенко вирушив на фронт добровольцем ще у 2014 році у складі Загону спеціального призначення "Азов", де виявив лідерські якості та пройшов шлях від командира взводу до командира батальйону.

Найбільш відомим він став під час боїв за "Азовсталь", коли його зведення про ситуацію в обложеному місті слухала вся країна.

20 травня 2022 року він з рештою захисників Маріуполя потрапив у полон до росіян, а 21 вересня був звільнений разом з іншими 214 військовими. Згідно з угодою з росією, він з іншими командирами захисників "Азовсталі" був інтернований до Туреччини, де перебуває досі.