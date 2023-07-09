Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров пояснив рішення Туреччини віддати Україні командирів оборони "Азовсталі"

Зважаючи на все, кремлівська пропаганда видихається і буксує. Віддавши "Азовців" — Ердоган жорстоко принизив путіна. Це очевидність.

Знаючи гостру "помішанність" кремлівського диктатора на "своїй геополітичній величі", турків саме його і "крутанув на пе**сі". Він не просто "віддав Азовців", він зробив це максимально презирливо до рф.

"Вона — ніхто". Її не варто повідомляти про серйозні рішення. Навіть про ті, що "зламують усі домовленості".

Це — переведення росії на політичні "шавки". Констатація того, що її колишня могутність випарувалася майже без сліду. У свою "політично холодіючу" лапу путін отримав чергову "чорну мітку".

Ну, а далі "йо-хо, йо-хо, тремтить дошка, кидає око сльозу, на вас чекає оселедець і тріска". Т. е кремлівського дурня викидають із корабля великої політики.

Приниження було настільки сильним і публічним, що всю рф скрючило. Народець колихнувся і жалібно відкрив пащу, чекаючи звичної дози "болезаспокійливого". Пропаганда мала виготовити його миттєво і через мільйони екранів влити в ковтки народні.

Цього не сталося.

Офіційна реакція — смішна. "Російський богатир" не "вдарив у відповідь", а розплакався і побіг у травмпункт "знімати побої": фіксувати переломи та ступінь розквашеності носа.

Замість потужної пропагандистської відповіді на приниження — кремль випустив на червону площу зграю тіток 4-го ступеня свіжості (так, ті самі пітерські "криваві баби"). Вони виконали частушку "мама, я путіна люблю…путін робить ракети, запакує світ у пакети…." і Т. Д. і Т. П.

Відповідь, м'яко кажучи, жалюгідна. Вона не здатна не тільки зняти, а й приглушити "біль народний".

Джерело: пост Невзорова в Telegram