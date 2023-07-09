Российский журналист, телеведущий и публицист Александр Невзоров объяснил решение Турции отдать Украине командиров обороны "Азовстали"

Судя по всему, кремлевская пропаганда выдыхается и буксует. Отдав "Азовцев" — Эрдоган жестоко унизил путина. Это — очевидность.

Зная острую "двинутость" кремлевского диктатора на "своем геополитическом величии", турок именно его и "крутанул на пе**се". Он не просто "отдал Азовцев", он сделал это максимально презрительно к россии.

"Она — никто". Ее не стоит ставить в известность о серьезных решениях. Даже о тех, что "взламывают все договоренности".

Это — перевод россии в политические "шавки". Констатация того, что ее былое могущество испарилось почти без следа. В свою "политически холодеющую" лапу путин получил очередную "черную метку".

Ну, а дальше "йо-хо, йо-хо, дрожит доска, роняет глаз слезу, вас ждёт селедка и треска". Т. е кремлевского дурака выкидывают с корабля большой политики.

Унижение было столь сильным и публичным, что всю россию скрючило. Народец колыхнулся и жалобно открыл пасть, ожидая привычной дозы "болеутоляющего". Пропаганда должна была изготовить его мгновенно и через миллионы экранов влить в глотки народные.

Этого не произошло.

Официальная реакция — уморительна. "Русский богатырь" не "вдарил в ответ", а расплакался и побежал в травмпункт "снимать побои": фиксировать переломы и степень расквашенности носа.

Вместо мощного пропагандистского ответа на унижения — кремль выпустил на красную площадь стаю теток 4-степени свежести (да, те самые питерские "кровавые бабы"). Они исполнили частушку "мама, я путина люблю…путин делает ракеты, упакует мир в пакеты…." и т.д и т.п.

Ответ, мягко говоря жалкий. Он не способен не только снять, но и приглушить "боль народную".

Источник: пост Невзорова в Telegram