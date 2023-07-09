"Скажем свое слово в бою": командующие защитой "Азовстали" сделали первые заявления после возвращения в Украину
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Бойцы пообещали вернуться на фронт
Подполковник полка Нацгвардии "Азов" Денис Прокопенко ("Рэдис") в субботу, 8 июля, вместе с остальными командирами обороны "Азовстали" вернулся в Украину и заявил, что борьба будет продолжаться.
Во время брифинга для журналистов во Львове, он поблагодарил тех военнослужащих, которые продолжают оборонять украинскую землю.
"Я глубоко убежден в том, что армия это командная работа. С сегодняшнего дня мы вместе с вами, мы продолжаем борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою", — сказал Прокопенко.
Он отметил, что главным является то, что силы обороны перехватили инициативу и продолжают двигаться вперед, уничтожать оккупантов и освобождать территорию нашей страны.
Также первый комментарий дал и заместитель Прокопенко Святослав Паламар ("Калина"), который намекнул, что пребывание в Турции не было для них отдыхом.
"Мы вернулись и далее мы будем делать свою работу. Мы военные, мы дали присягу", — сказал он.
Как сообщалось ранее, вместе с Зеленским из Турции вернулись и пятеро командиров обороны мариупольской "Азовстали" Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.