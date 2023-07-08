Пора возвращаться домой: командиры защиты "Азовстали" приехали во Львов

Командиры обороны "Азовстали" уже в Украине

Пятеро командиров защитников мариупольской "Азовстали" вернулись в Украину из Турции впервые с 21 сентября 2022 года, когда их освободили из плена.

Как сообщает Укринформ, об этом рассказал президент Владимир Зеленский, который вместе с ними приехали во Львов.

"Сегодня, в 500-й день войны, мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев, Героев Украины, командиров защиты Мариуполя и "Азовстали" — Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко, Дениса Шлегу", — сказал он.

Зеленский добавил, что они героически воевали, прошли через российский плен, а потом более 300 дней провели в Турции, однако сейчас им пора вернуться домой.

Он также поблагодарил турецкую сторону и президента Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в возвращении пленных украинцев к их семьям.

Зеленский во Львове

Как сообщалось ранее, защитники Мариуполя выполнили приказ руководства Украины о сохранении своих жизней и попали в плен к россиянам 20 мая 2022 года. Командиры "Азовстали" вместе с 214 военными были освобождены 21 сентября того же года, а согласно соглашению с россией они должны были находиться в Турции.