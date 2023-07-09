"Скажемо своє слово в бою": командувачі захисту "Азовсталі" зробили перші заяви після повернення в Україну

Бійці пообіцяли повернутися на фронт

Підполковник полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко ("Редіс") у суботу, 8 липня, разом із рештою командирів оборони "Азовсталі" повернувся в Україну і заявив, що боротьба продовжуватиметься.

Під час брифінгу для журналістів у Львові він подякував тим військовослужбовцям, які продовжують обороняти українську землю.

"Я глибоко переконаний у тому, що армія — це командна робота. З сьогоднішнього дня ми разом з вами, ми продовжуємо боротьбу, ми обов’язково своє слово ще скажемо в бою", — сказав Прокопенко.

Він зазначив, що головним є те, що сили оборони перехопили ініціативу та продовжують рухатися вперед, знищувати окупантів та звільняти територію нашої країни.

Також перший коментар дав і заступник Прокопенка Святослав Паламар ("Калина"), який натякнув, що перебування у Туреччині не було для них відпочинком.

"Ми повернулися і далі ми робитимемо свою роботу. Ми військові, ми дали присягу", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, разом із Зеленським із Туреччини повернулися і п’ятеро командирів оборони маріупольської "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега.