Зеленський призначив нового главу Нацгвардії: що про нього відомо

Новий командувач встиг відзначитися у боях за Харків та Бахмут

Після повернення з Туреччини президент України Володимир Зеленський приїхав до Львова, де оголосив про призначення нового голови Національної гвардії.

Як повідомляє Укрінформ, глава держави заявив, що командуватиме НГУ Герой України Олексій Півненко.

"Серед нас зараз Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився у боях проти російських окупантів, зокрема, у боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України", — сказав Зеленський.

Президент побажав новому голові НГУ досягти бажаної перемоги та звільнити всю українську територію та людей.

Півненко до цього був командиром 3-ї бригади особливого призначення, яка проявила себе під час боїв під Харковом та звільнення його передмість. Крім того, бригада тримала оборону під Бахмутом і брала участь у боях безпосередньо в місті-фортеці.

24 березня 2023 року Зеленський надав йому звання Героя України. Варто зазначити, що Півненко також отримав нагороди "За мужність" III та II ступеня у 2016 та 2018 роках відповідно.

Як повідомлялося раніше, разом із Зеленським із Туреччини повернулися і п’ятеро командирів оборони маріупольської "Азовсталі" Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега.