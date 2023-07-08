Зеленський побував на острові Зміїний у 500-й день від початку повномасштабної війни: відео

Президент України Володимир Зеленський у 500 день війни з російською федерацією відвідав легендарний острів Зміїний. Разом із головою ВП Андрієм Єрмаком та головою ГУР МО Кирилом Будановим він поклав квіти та вшанував пам’ять загиблих воїнів, які захищали острів від окупантів.

Відео із острова президент опублікував у своєму Telegram-каналі.

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