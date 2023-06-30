Перший "жест доброї волі": минув рік з визволення Зміїного, що з островом зараз (фото та відео)

Рівно рік тому окупантів вигнали зі Зміїного, вони втекли, смішно назвавши це "жестом доброї волі"

Рік тому, 30 червня 2022 року, сталася історична подія — Збройні сили України вигнали російських окупантів із острова Зміїний у Чорному морі. Невдовзі над ним знову підняли український прапор, що дуже зміцнило дух українців та віру у перемогу.

"Телеграф" згадує, як це було, і чому острів був такий важливий для росіян.

росія захопила український острів Зміїний у перші дні вторгнення, бої за нього йшли чотири місяці, сторони регулярно обмінювалися ударами. Зміїний — це невеликий клаптик суші у 17 гектарів приблизно за 35 км від берега та за 140 км від Одеси, проте він має велике стратегічне значення.

Саме там першого ранку повномасштабного вторгнення в Україні прозвучала фраза українського прикордонника "російський військовий корабель, йди на *уй", що стала символом ставлення українців до "визволителів". Так прикордонники відповіли росіянам із крейсера "Москва", які поставили нашим воїнам ультиматум здатися. Після цього окупанти завдали потужного удару по острову, знищивши всю інфраструктуру. Прикордонники вважалися загиблими, але незабаром стало відомо, що вони вижили та потрапили в полон. Через якийсь час Україна повернула їх додому, зокрема й автора знаменитої фрази.

Звільнення Зміїного зміцнило віру українців у перемогу у цій війні

Перша інформація про звільнення Зміїного з’явилася в першій половині дня 30 червня і незабаром свою втечу з острова підтвердили й самі окупанти. Вони спробували зробити хорошу міну за поганої гри, заявивши, що це "жест доброї волі", який покаже світові, що росія нібито не заважає організації гуманітарного коридору з вивезення українського зерна до інших країн. Фраза про "жест доброї волі" з боку окупантів також стала легендарною.

Над островом знову майорить наш прапор

Пізніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що у звільненні острова Зміїний велику роль відіграла українська гаубиця "Богдана". Він подякував її розробникам та виробникам, а також захисникам Одеської області, які доклали максимальну кількість зусиль для звільнення українського острова від російських окупантів.

Українські воїни отили та утримують Зміїний

Однак росіяни не одразу заспокоїлися – вже 1 липня російські літаки Су-30 обстріляли острів фосфорними бомбами. Однак це було марно – 7 липня на Зміїному знову підняли український прапор.

Росіяни билися за Зміїний до останнього, оскільки острів дуже важливий для них: на ньому можна розгорнути потужний ударний плацдарм для атак проти України. Крім того, той, під чиїм контролем перебуває Зміїний, може контролювати рух суден в акваторії Чорного моря.

Що зараз відбувається на острові

Як розповіла керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, найголовніше те, що острів залишається під юрисдикцією України. Росіяни кілька разів намагалися атакувати його за допомогою авіації.

"Зараз ця територія звільнена, і ймовірно вони можуть намагатися повторювати такі атаки, але дуже рідко ... Після того, як був звільнений Зміїний, корабельне угруповання ворога передислокувалося і тяжіє до Новоросійська, до південно-східних берегів Криму, де переховується від нашої дальнобійної зброї", — зазначила вона.

Як відомо, цей "російський військовий корабель" таки пішов туди, куди його відправили українські прикордонники — на дно Чорного моря. Українські військові затопили флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва" 13 квітня 2022 року. "Телеграф" згадував, як це було.