Висадка на Зміїний та інші історичні кадри: бійці ССО виклали яскраве відео

На рахунку бійців ССПО500 врятованих життів

Військові вперше показали острів Зміїний після деокупації. У спецоперації по його звільненню брали участь і бійці ССО, які грамотно обдурювали ворога, перебуваючи безпосередньо під його носом.

Відео успішних бойових завдань поділилися на сторінці 73 морського центру СпП ім. кошового отамана Антіна Головатого.

Повідомляється, що завдяки злагодженим та грамотним діям "морських котиків" за одну операцію вдалося врятувати близько 500 людей. Бойові плавці ССО по воді зуміли евакуювати цивільних з-під носа у ворога, і не дали мирним громадянам опинитися в окупації.

На рахунку воїнів 73-го окремого центру ССО висадки на окупованих росіянами територіях, евакуація побратимів, розмінування морської акваторії та знищення російських окупантів.

"Під час війни наші морські котики виконують чимало бойових завдань там, де людські можливості, здається, доходять до межі. Але не для них. У цьому відео – про те, як війна розкрила потенціал морського центру ССО, в яких операціях беруть участь бойові плавці 73-го морського центру спеціального призначення, що вразило досвідчених воїнів під час завдання. А також – кадри унікальних бойових операцій", — йдеться у повідомленні.

Українці не залишили осторонь це потужне відео та завалили українських воїнів зворушливими словами у коментарях:

Кращі з кращих.

Спасибі вам.

Хлопці, пишаюся вами!

Наші найкращі.

Низький вам уклін, дякую за службу.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський відвідав бійців у Бахмуті. Місто щодня обстрілюють російські військові, сподіваючись взяти його.