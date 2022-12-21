Высадка на Змеиный и другие исторические кадры: бойцы ССО выложили яркое видео

На счету бойцов ССО 500 спасенных жизней

Военные впервые показали остров Змеиный после деоккупации. В спецоперации по его освобождению участвовали и бойцы ССО, которые грамотно обманывали врага, находясь прям под его носом.

Видео успешных боевых задач поделились на странице 73 морского центр СпН им. кошевого атамана Антина Головатого.

Сообщается, что благодаря слаженным и грамотным действиям "морских котиков" за одну операцию удалось спасти около 500 человек. Боевые пловцы ССО по воде сумели эвакуировать гражданских из-под носа у врага, и не дали мирным гражданам оказаться в оккупации.

На счету воинов 73-го отдельного центра ССО высадки на оккупированных россиянами территориях, эвакуация побратимов, разминирование морской акватории и уничтожение российских оккупантов.

"Во время войны наши морские котики выполняют немало боевых задач там, где человеческие возможности, кажется, доходят до предела. Но не для них. В этом видео – о том, как война раскрыла потенциал морского центра ССО, в каких операциях принимают участие боевые пловцы 73-го морского центра специального назначения, что поразило опытных воинов во время задания. А также – кадры уникальных боевых операций", — говорится в сообщении.

Украинцы не оставили в стороне это мощное видео и завалили украинских воинов трогательными словами в комментариях:

Лучшие из лучших.

Спасибо вам.

Ребята, горжусь вами!!!

Наши — наилучшие.

Низкий вам поклон, спасибо за службу.

Ранее мы рассказывали о том, Владимир Зеленский посетил бойцов в Бахмуте. Город ежедневно обстреливают российские военные в надеждах взять его.