Руины и разбитая техника: во что превратили остров Змеиный российские оккупанты

Остров Змеиный освободили от россиян еще летом

Остров Змеиный освободили ВСУ 30 июня 2022 года спустя четыре месяца оккупации. И лишь спустя пять месяцев после этого, в декабре, туда пустили гражданских журналистов. На острове осталось много разбитой российской техники и другие находки.

Фото с легендарного острова, защитники которого послали российский корабль по известному курсу, поделились "Донбасс. Реалии".

Возле острова Змеиный было потоплено нескольких российских кораблей, а на самом острове уничтожено немало вражеской техники. К слову, покореженные останки сбитых российских вертолетов и другое вооружение до сих пор разбросано по остров. Среди находок минимум три системы ПВО "Панцирь-С1", комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики и боеприпасы.

Сообщается, что сейчас остров контролируют воины из Интернационального легиона, среди которых, в том числе, и россияне, которые получили украинское гражданство и добровольно вступили в ряды ВСУ.

Российская авиация регулярно патрулирует акваторию Черного моря, но от острова Змеиный держится на безопасном расстоянии.

Ранее мы рассказывали о том, почему для Украины важно освободить Кинбурнскую косу. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сравнил Кинбурнскую косу с островом Змеиным.