Руины и разбитая техника: во что превратили остров Змеиный российские оккупанты
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Остров Змеиный освободили от россиян еще летом
Остров Змеиный освободили ВСУ 30 июня 2022 года спустя четыре месяца оккупации. И лишь спустя пять месяцев после этого, в декабре, туда пустили гражданских журналистов. На острове осталось много разбитой российской техники и другие находки.
Фото с легендарного острова, защитники которого послали российский корабль по известному курсу, поделились "Донбасс. Реалии".
Возле острова Змеиный было потоплено нескольких российских кораблей, а на самом острове уничтожено немало вражеской техники. К слову, покореженные останки сбитых российских вертолетов и другое вооружение до сих пор разбросано по остров. Среди находок минимум три системы ПВО "Панцирь-С1", комплекс ПВО "Тор", топливозаправщики и боеприпасы.
Сообщается, что сейчас остров контролируют воины из Интернационального легиона, среди которых, в том числе, и россияне, которые получили украинское гражданство и добровольно вступили в ряды ВСУ.
Российская авиация регулярно патрулирует акваторию Черного моря, но от острова Змеиный держится на безопасном расстоянии.
Ранее мы рассказывали о том, почему для Украины важно освободить Кинбурнскую косу. А глава Николаевской ОВА Виталий Ким сравнил Кинбурнскую косу с островом Змеиным.