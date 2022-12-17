"Спасает только игра на скрипке": выступление сержанта ВСУ на Нацотборе "не зашло" украинцам

Для артиста это было первое большое выступление, но комментаторы его не пощадили

Суббота, 17 декабря, — ответственный день в музыкальной жизни Украины, ведь в этот день решалось кто представит нашу страну на Евровидении 2023. Увы, но из-за войны конкурс не может пройти в одном из украинских городов, и от имени Украины он пройдет в Великобритании. Одним из участников Нацотбора стал младший сержант ВСУ Мойсей Бондаренко, однако не всем украинцам его выступление понравилось.

Артист выступал под первым номером и очень переживал, что естественно было слышно. Более того, для парня это было первое большое сольное выступление, да еще и со своей песней — лирическим треком "Im Not Alone".

Мойсею всего 23 года, и последние 9 месяцев он из обычного музыканта превратился в военного скрипача. Своей музыкой он поддерживает моральный дух парней из ВСУ, а также помогает защищать нашу страну от российских оккупантов. Он очень хотел, чтобы его песню услышал весь мир, и он это сделал.

В комментариях под его выступлением очень много слов поддержки, однако многие отмечают слабый вокал артиста. Также некоторые пользователи сети считают, что его выступление не совсем формат Евровидения.

"Евровидение-2023": где и когда состоится

В 2023 году конкурс "Евровидение-2023" от имени Украины пройдет в Великобритании на родине известной группы "Битлз" в Ливерпуле. Всего за победу в конкурсе, который кстати будет проводиться уже в 67-й раз, будут бороться 37 стран. Отметим, что ряд стран отказался от выступлений на Евровидении-2023 в связи с отстранением Беларуси и россии.

Финалисты будут традиционно определены в полуфиналах, которые пройдут 9 и 11 мая. Отметим, что Украина, как страна победитель, автоматически попадает в финал, который состоится 13 мая.