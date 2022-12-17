"Рятує лише гра на скрипці": виступ сержанта ЗСУ на Нацвідборі "не зайшов" українцям

Для артиста це був перший великий виступ, але коментатори його не пощадили

Субота, 17 грудня, — відповідальний день у музичному житті України, адже цього дня вирішувалося хто представить нашу країну на Євробаченні 2023. На жаль, через війну конкурс не може пройти в одному з українських міст, і від імені України він пройде в Великобританії. Одним із учасників Нацвідбору став молодший сержант ЗСУ Мойсей Бондаренко, проте не всім українцям його виступ сподобався.

Артист виступав під першим номером і дуже переживав, що, природно, було чути. Більше того, для хлопця це був перший великий сольний виступ та ще й зі своєю піснею — ліричним треком "Im Not Alone".

Мойсею всього 23 роки, і останні 9 місяців він зі звичайного музиканта перетворився на військового скрипаля. Своєю музикою він підтримує моральний дух хлопців із ЗСУ, а також допомагає захищати нашу країну від російських окупантів. Він дуже хотів, щоб його пісню почув увесь світ і він це зробив.

У коментарях під його виступом дуже багато слів підтримки, проте багато хто відзначає слабкий вокал артиста. Також деякі користувачі мережі вважають, що його виступ не зовсім формат "Євробачення".

"Євробачення-2023": де і коли відбудеться

У 2023 році конкурс "Євробачення-2023" від імені України пройде у Великій Британії на батьківщині відомого гурту "Бітлз" у Ліверпулі. Усього за перемогу в конкурсі, який, до речі, проводитиметься вже в 67-й раз, боротимуться 37 країн. Зазначимо, що низка країн відмовилася від виступів на Євробаченні-2023 у зв’язку з відстороненням Білорусі та росії.

Фіналісти будуть традиційно визначені у півфіналах, які пройдуть 9 та 11 травня. Зазначимо, що Україна як країна переможець автоматично потрапляє у фінал, який відбудеться 13 травня.