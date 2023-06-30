Первый "жест доброй воли": прошел год с освобождения Змеиного, что с островом сейчас (фото и видео)

Ровно год назад оккупантов выгнали со Змеиного, они сбежали, смешно назвав это "жестом доброй воли"

Ровно год назад, 30 июня 2022 года, произошло историческое событие — Вооруженные силы Украины выгнали российских оккупантов с острова Змеиный в Черном море. Вскоре над ним снова подняли украинский флаг, что очень укрепило дух украинцев и веру в победу.

"Телеграф" вспоминает, как это было и почему он был так важен для россиян.

россия захватила украинский остров Змеиный в первые дни вторжения, бои за него шли четыре месяца, стороны регулярно обменивались ударами. Змеиный — это небольшой клочок суши в 17 гектаров примерно в 35 км от берега и в 140 км от Одессы, однако он имеет большое стратегическое значение.

Именно там в первое утро полномасштабного вторжения в Украине прозвучала фраза украинского пограничника "русский военный корабль, иди на *уй", ставшая символом отношения украинцев к "освободителям". Так пограничники ответили россиянам с крейсера Москва, которые поставили нашим воинам ультиматум сдаться. После этого оккупанты нанесли мощный удар по острову, уничтожив всю инфраструктуру. Пограничники считались погибшими, но вскоре стало известно, что они выжили и попали в плен. Через какое-то время Украина вернула их домой, в том числе и автора знаменитой фразы.

Освобождение Змеиного укрепило веру украинцев в победу в этой войне

Первая информация об освобождении Змеиного появилась в первой половине дня 30 июня и вскоре свое бегство с острова подтвердили и сами оккупанты. Они попытались сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что это "жест доброй воли", который покажет миру, что россия якобы не мешает организации гуманитарного коридора по вывозу украинского зерна в другие страны. Фраза о "жесте доброй воли" со стороны оккупантов также стала легендарной.

Над островом снова реет наш флаг

Позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в освобождении острова Змеиный большую роль сыграла украинская гаубица "Богдана". Он поблагодарил ее разработчиков и производителей, а также защитников Одесской области, которые приложили максимальное количество усилий по освобождению украинского острова от российских оккупантов.

Украинские воины отили и удерживают Змеиный

Однако россияне не сразу успокоились — 1 июля российские самолеты Су-30 обстреляли остров фосфорными бомбами. Однако это было бесполезно — 7 июля на Змеином снова подняли украинский флаг.

Россияне бились за Змеиный до последнего, так как остров очень важен для них: на нем можно развернуть мощный ударный плацдарм для атак против Украины. Кроме того, тот, под чьим контролем находится Змеиный, может контролировать движение судов в акватории Черного моря.

Что сейчас происходит на острове

Как рассказала руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, самое главное, что остров остается под юрисдикцией Украины. Россияне несколько раз пытались атаковать остров с помощью авиации.

"Сейчас эта территория освобождена, и по всей вероятности они могут пытаться повторять такие атаки, но очень редко … После того, как был освобожден Змеиный, корабельная группировка врага передислоцировалась и тяготеет к Новороссийску, к юго-восточным берегам Крыма, где скрывается от нашего дальнобойного оружия", — отметила она.

Как известно, тот самый "русский военный корабль" таки пошел туда, куда его отправили украинские пограничники — на дно Черного моря. Украинские военные затопили флагман Черноморского флота крейсер "Москва" 13 апреля 2022 года. "Телеграф" вспоминал, как это было.