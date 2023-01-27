“Богдан” буде більшим – Україна почне серійне виробництво САУ, яка звільняла “Зміїний”

Як мінімум два українські заводи отримають замовлення на виробництво САУ

Український військово-промисловий комплекс може святкувати серйозний успіх, перший у 2023-му році – у серійне виробництво буде запущено САУ "Богдана", артилерійську зброю, створену ще у 2016-му році одразу під стандарти НАТО зі 155-мм знаряддям. Тепер ця самохідка буде здійснюватися вже за держзамовленням, тим самим забезпечивши роботою цілу низку оборонних підприємств України.

Про це напередодні заявив міністр оборони Олексій Рєзніков. Деякі подробиці розкрито на сторінці у Facebook Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.

Як наголосили в Асоціації, розробка української САУ – це результат роботи багатьох оборонних підприємств, у якому основним розробником виступив "Краматорський завод важкого верстатобудування". Його партнером, який взяв на себе роботи з бронювання, виступило ТОВ "Українська бронетехніка".

Важливість "Богданів" у тому, що це перша українська САУ, яка може використати боєприпаси стандарту НАТО – 155 мм калібру і хоча виробництво було непростим, з початку розробки у 2016 році до випробувань у січні 2022-го, але САУ впоралася.

Наступним випробуванням стала бойова робота на полі бою, яку вона пройшла успішно, зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відзначив важливу роль, яку " Богдана" відіграла у звільненні острова Зміїний.

"Богдана" на колісному ходу здатна долати від 300 км по бездоріжжю до 800 км по шосе на одній заправці, може здійснювати 4-6 пострілів за хвилину на дальність 40-42 км звичайним і до 50 км реактивним снарядом.

Сьогодні власна 155-мм САУ для ЗСУ особливо важлива, адже за словами полковника Ракетних військ та артилерії ЗСУ Сергія Баранова, наша армія фактично перейшла на НАТОвські стандарти і має зброї такого типу більше, ніж деякі країни-члени Альянсу.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Нові артсистеми "Богдана" Міноборони профінансували ще навесні 2022 року, а отже, варто очікувати на їх надходження до військ.