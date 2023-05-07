На острові Зміїний, за легендою, похований міфічний герой Ахілл

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Герой Стародавньої Греції Ахілл (або Ахіллес від грецького "Ἀχιλλεuς"), за легендою, міг бути похований на острові Зміїний серед Чорного моря. Тут був його храм, а згодом під час розкопок знайшли залишки загадкового поховання.

Згідно з давньогрецькою історією, острів підняла з дна морського німфа Фетіда для свого сина Ахілла, вбитого Аполлоном. Фетіда викрала тіло сина з похоронного багаття і перенесла на острів. Фетіда навіть оживила сина, і Ахілл ще жив на острові. На території острова раніше розташовувався храм Ахілла і, згідно з легендами, сам він тут похований тут. На Зміїному справді під час розкопок було знайдено залишки поховань, але чи то було тіло Ахіллеса, чи ні — не доведено. З Ахіллом, за легендою, був похований його 15-кілограмовий золотий щит, який досі шукають.

За іншою легендою, якось амазонки вирішили знищити храм Ахілла за те, що той убив у бою їхню лідерку, Пентесеолію. Ось тільки експедиція з 50 кораблів була невдалою. Приставши до берега, амазонки наказали рабам вирубувати дерева навколо храму. Потім войовниці на конях намагалися проникнути усередину. Але Ахіллес грізно глянув на вершниць, і від цього погляду збожеволіли коні, піднялися дибки, скинули на землю амазонок і почали топтати їх копитами.

Після початку повномасштабного вторгнення навколо острова також відбувалося багато гучних подій. Зокрема, захисники Зміїного 24 лютого першими зустрічали загарбників і послали "русскій воєнний корабель" у правильному напрямку. Влітку 2022 року артилерійська установка САУ "Богдана" змусила окупантів здійснити "жест доброї волі" й відступити з острова.