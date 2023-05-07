На острове Змеиный, по легенде, похоронен мифический герой Ахилл

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Герой Древней Греции Ахилл (или еще Ахиллес от греческого "Ἀχιλλεuς"), по легенде, мог быть похоронен на острове Змеиный среди Черного моря. Здесь был его храм, а впоследствии во время раскопок были найдены остатки загадочного захоронения.

Согласно древнегреческой истории, остров подняла со дна морского нимфа Фетида для своего сына Ахилла, убитого Аполлоном. Фетида украла тело сына из погребального костра и перенесла на остров. Фетида даже оживила сына, и Ахилл жил еще на острове. На территории острова раньше располагался храм Ахилла и, по легендам, сам он здесь похоронен здесь. На Змеином действительно во время раскопок были найдены остатки захоронений, но будь то тело Ахиллеса или нет — не доказано. С Ахиллом, по легенде, был похоронен его 15-килограммовый золотой щит, который до сих пор ищут.

По другой легенде, однажды амазонки решили уничтожить храм Ахилла за то, что тот убил в бою их лидера, Пентесеолию. Вот только экспедиция из 50 кораблей была неудачной. Пристав к берегу, амазонки отдали приказ рабам вырубать деревья вокруг храма. Затем воительницы на лошадях пытались проникнуть внутрь. Но Ахиллес грозно взглянул на всадниц, и от этого взгляда сошли с ума кони, поднялись на дыбы, сбросили на землю амазонок и начали топтать их копытами.

После начала полномасштабного вторжения вокруг острова происходило много громких событий. В частности, защитники Змеиного 24 февраля первыми встречали захватчиков и отправили "русский военный корабль" в правильном направлении. Летом 2022 года артиллерийская установка САУ "Богдана" заставила оккупантов совершить "жест доброй воли " и отступить с острова.