“Богдан” будет больше – Украина начнет серийное производство САУ, освобождавшей “Змеиный”

Как минимум два украинских завода получат заказы на производство САУ

Украинский военно-промышленный комплекс может праздновать серьезный успех, первый в 2023-м году – в серийное производство будет запущена САУ "Богдана", артиллерийское орудие, созданное еще в 2016-м году сразу под стандарты НАТО со 155-мм орудием. Теперь эта самоходка будет производиться уже по госзаказу, тем самым обеспечив работой целый ряд оборонных предприятий Украины.

Об этом накануне заявил министр обороны Алексей Резников. Некоторые подробности раскрыты на страничке в Facebook Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины.

Как подчеркнули в Ассоциации, разработка украинской САУ – это результат работы многих оборонных предприятий, в котором основным разработчиком выступил "Краматорский завод тяжелого станкостроения" Его партнером, взявшим на себя работы по бронированию выступило ООО "Украинская бронетехника".

Важность "Богданы" в том, что это первая украинская САУ, которая может использовать боеприпасы стандарта НАТО – 155 мм калибра и хотя производство было непростым, с начала разработки в 2016 году до испытаний в январе 2022-го, но САУ справилась.

Следующим испытанием стала боевая работа на поле боя, которые она прошла успешно, в частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил важную роль, которую "Богдана" сыграла в освобождении острова Змеиный.

"Богдана" на колесном ходу способна преодолевать от 300 км по бездорожью до 800км по шоссе на одной заправке, может осуществлять 4-6 выстрелов в минуту на дальность 40-42 км обычным и до 50 км реактивным снарядом.

Сегодня собственная 155-мм САУ для ВСУ особенно важно, ведь по словам полковника Ракетных войск и артиллерии ВСУ Сергея Баранова, наша армия фактически перешла на НАТОвские стандарты и имеет оружия данного типа больше чем некоторые страны-члены Альянса.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Новые артсистемы "Богдана" Минобороны профинансировали еще весной 2022 года, а значит, стоит ожидать их поступления в войска.