Оружия НАТО у ВСУ больше, чем у некоторых членов альянса – полковник рассказал о роли артиллерии на этой войне

Помощь Альянса помогла остановить оккупантов и нанести им тяжелые потери

ВСУ постоянно насыщаются военной техникой НАТОвских стандартов, так к примеру Ракетные войска и артиллерия нашей страны имеют высокоточных образцов такого оружия больше, чем некоторые страны самого Альянса. И это хорошо, поскольку российско-украинская война является "войной артиллерии".

Такое мнение высказал полковник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины Сергей Баранов в своем блоге для издания Censor.net.

По его словам, сегодня ключевое значение имеют ракетно-артиллерийские системы, передаваемые Украине от западных партнеров, благодаря им на отдельных направлениях созданы такие мощные "огневые кулаки", что армия рф просто не может вести эффективную борьбу.

Достигается эта эффективность прежде всего за счет куда большей дальности НАТОвских образцов перед советскими и российскими, которыми вооружены оккупанты. Так, известная РСЗО HIMARS бьет на расстояние до 90 км, САУ PzH 2000 – до 40 км, гаубица M777 – до 30 километров, гаубица M109 – до 25 км, французские TRF1 и итальянские FH70 – до 30 км.

При этом 152-мм гаубицы оккупантов могут стрелять на 25, максимум 30 км, то есть просто не достают до позиций артиллеристов ВСУ.

"Я бы сказал, что у Украины есть даже больше образцов такого вооружения, чем у некоторых стран НАТО", — подчеркнул Сергей Баранов.

В то же время по его словам для победы ВСУ нужно еще не менее 600 пушек стандартов НАТО и калибром 105 и 155-мм, а также ракеты с дальностью поражения до 500 км.

Как сообщал "Телеграф", в то время как ВСУ получают самое современное оружие от НАТО, оккупанты вынуждены гнать на фронт устаревшие гаубицы Д-1 40-х годов, которые опасны больше для своих расчетов.