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Змеиный, Херсон, Энергодар: оператор САУ “Богдана” раскрыл секреты применения уникальной украинской гаубицы

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
САУ Богдана
САУ Богдана. Фото Открытые источники

Кроме уничтожения врага украинская САУ поставила мировой рекорд в боевых условиях

Новейшая разработка украинского ВПК, 155-мм колесная САУ "Богдана", не только успешно воюет против российских оккупантов, но и вошла в современную военную историю как уникальная артсистема, подтвердившая свою эффективность в реальных боевых условиях.

Один из инженеров-разработчиков Краматорского завода тяжелого станкостроения — Юрий, который сегодня уничтожает врага в составе боевого расчета украинской САУ "Богдана" в интервью АрміяInform рассказал, где и как "Богдана" применялась для освобождения украинской земли.

По словам Юрия, слагаемых успеха у "Богданы" сегодня два – опытный артиллерийский расчет из бойцов, начавших свой боевой путь еще в ходе АТО/ООС, и прекрасная материальная база в виде собственно САУ.

Свое качество "Богдана" показала в ходе боев за остров Змеиный, когда обычным, а не активно-реактивным снарядом, смогла пролететь дистанцию в 40 километров и даже поразить заявленные цели. И все это в реальных боевых условиях, когда жертвой стал ЗРК "Панцирь" оккупантов.

Инженер рассказывает, что операция просто по перемещению "Богданы" на позиции для стрельбы потребовали немалых усилий, в том числе по сохранению тайны, так, пришлось осуществлять сплав самоходной пушки на понтоне проливами дельты Дуная.

"Сложность работы по острову объяснялась меняющимися почти ежечасно погодными условиями — трудно было производить расчеты для стрельбы. Постоянно изменялось направление и сила ветра. К тому же, погода на берегу очень отличается от погоды над морем. Также в то время нечем было прикрыть нас с помощью средств ПВО от вражеских самолетов из суши. Однако в этом вопросе нам повезло. Правда первый день стрельбы был неудачным. Мы произвели шесть выстрелов, но не попали", — вспоминает Юрий.

На второй день над морем стоял туман, так что пришлось более часа ждать возможности открыть стрельбу, но ожидание того стоило.

"После восьми утра было совершено до десяти выстрелов и уже готовы были начать поражение целей на острове. В наших интересах работала большая команда военных специалистов. В частности, в небо был поднят беспилотник для корректировки огня. После нескольких выстрелов на Змеином загорелся "Панцирь" и исчезли признаки работы российской станции РЭБ. Позже Генеральный штаб подтвердил, что цели подавила наша "Богдана". То есть именно мы дали дальнейшую возможность наносить удары по острову другими силами поражения", — обыденно говорит об уникальной операции своего боевого расчета "Богданы" Юрий.

Но хотя Змеиный и самая известная и важная точка применения "Богданы", применялась она не только там. Так, по словам Юрия, боевой путь украинская САУ начала в апреле на Криворожском направлении, затем была Одесса и остров Змеиный, затем удары по Антоновскому мосту в Херсоне и наконец, артиллерийские удары по позициям противника в районе Энергодара в Запорожской области.

Кроме отечественной артиллерии, ВСУ активно используют помощь, полученную от западных партнеров, например, французские гаубицы TRF1.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Остров Змеиный #Война с РФ #САУ Богдана