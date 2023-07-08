Війна — день 500: ЗСУ просуваються під Бахмутом, а окупанти зазнають величезних втрат на півдні

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують боротьбу проти загарбників вже протягом 500 днів. ЗСУ продовжують досягати нових успіхів на сході країни, і змогли звільнити нові позиції під Бахмутом. Тим часом росіяни зазнають величезних втрат на півдні, де українські захисники активно знищують як бойову техніку, так і особовий склад окупантів. Це призводить до того, що деякі російські підрозділи просто відмовляються виходити на бойові місії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 8 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент США Джо Байден визнав, що рішення про передачу Україні касетних боєприпасів було ухвалено через брак звичайних.

Про те, що відбувалося 5 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 497: загроза вчиненню теракту росіянами на ЗАЕС, ЗСУ розвивають наступ

Інформацію за 6 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 498: в окупантів горять тили та великі втрати на передовій

З даними за 7 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 499: окупанти зазнають нищівних втрат, але продовжують атакувати Україну