Вже бояться вступати у бій: в Україні розповіли про втрати окупантів на півдні

ЗСУ активно знищують загарбників та їх техніку

Російські окупанти зазнають величезних втрат на півдні України, через що деякі підрозділи загарбників відмовляються йти в бій.

Як поінформувала заступниця голови Міноборони Ганна Маляр, українські військові продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

"Всюди тривають гарячі бої. Наші закріплюються на зайнятих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — написала вона.

За її словами, українські захисники "перемелюють" російську техніку та важке озброєння, вражають скупчення живої сили противника, а також знищують склади озброєння та боєприпасів, чим сильно знижують можливості окупаційних військ.

"Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях.Співвідношення безповоротних втрат — 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 раза більше ніж у нас. ", — повідомила Маляр.

Як повідомлялося раніше, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський раніше повідомив про те, що українські бійці змогли помітно просунутися під Бахмутом