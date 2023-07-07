Під Бахмутом у ЗСУ новий успіх: Сирський повідомив про просування вперед

ЗСУ громять техніку окупантів

Контрнаступ ЗСУ триває, а наші воїни мають успіхи та просування вперед. Це, зокрема, відбувається під Бахмутом.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За його інформацією, Сили оборони повернули під контроль України ще частину раніше окупованих територій під Бахмутом. Наразі активні бої йдуть на околицях міста-фортеці. А те, як саме це відбувається, генерал показав на відео 3-ої окремої штурмової бригади.

На кадрах можна побачити, як її бійці двома влучними пострілами із західних протитанкових установок перетворюють російський танк Т-80 на купу металобрухту. Для ураження цілі були використані ПТРК Javelin та NLAW.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, як зараз відбувається контрнаступ ЗСУ. Вона зазначила, що не про все можна говорити, але про деякі успіхи все ж таки повідомила.

Також ми повідомляли про те, що в Міноборони України пояснили, чому в окупованій Макіївці останнім часом почастішали потужні вибухи. До речі, поки вона це пояснювала, у місті стався ще один приліт.