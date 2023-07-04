Не все можна говорити, але...: Маляр розповіла, як проходить контрнаступ ЗСУ

рф чинить серйозний опір українським воїнам

Контрнаступ ЗСУ триває і має свої успіхи, але про всі досягнення говорити поки що не можна.

А про те, що можна сказати, розповіла заступник міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Як сказав вчора мені в розмові один з командувачів: ми виконуємо важку чоловічу рутинну роботу. Це не те, що щось швидке, це рутинна, важка, щоденна робота наших бійців. І у них успіхи є", — сказала вона.

За її словами, якщо вимірювати кілометрами, то військові просуваються, але не всі речі Міноборони можуть говорити одразу. Це все йде із запізненням на добу чи дві, тому що це вимоги безпеки операцій.

Якщо говорити за напрямками, то, за інформацією Маляр, ситуація зараз виглядає так:

Схід

"На сході, особливо Лиманський та Бахмутський напрямки, точиться основна боротьба за ініціативу. Тобто за перехоплення ініціативи двома сторонами. Весь двобій заключається в цьому. Ми стратегічно, якщо говорити за південь та схід, то ініціатива у нас. Якщо говорити локально, то там йдуть бої саме за цю ініціативу".

Бахмут:

"У нас сьогодні є просування по південному флангу довкола Бахмута, по північному, ми говоримо відверто, йдуть бої, там поки нема просування".

Сватівський напрямок:

"Щоб була зрозуміла динаміка. Сватівський напрямок, де вони почали в неділю наступ додатково на ще одному напрямку, там за день буває, що один і той же опорний пункт спочатку ми беремо під контроль, потім ворог повертається, потім знову ми беремо. Тобто двічі може змінюватися ситуація".

Маляр зазначила, що динаміка дуже серйозна.

"Але коли ми з вами про це говоримо, то це два слова — гарячі бої", — підкреслила вона.

Південь

На півдні ВСУ має просування щодня, але українські військові стикаються з дуже серйозним опором ворога, ворог кидає всі сили, щоб їх зупинити.

Також Маляр розповіла, що на півдні окупанти залучили свою бригаду, яка раніше ганебно втекла із Херсона.

"Тобто вони вже всіх залучають, навіть тих, хто не може нормально воювати. Вони стягують техніку та людей".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що перед проривом ЗСУ влаштували росіянам артилерійську "прожарку".

Також ми повідомляли, що Зеленський пояснив "повільний" контрнаступ ЗСУ.