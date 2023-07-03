Кожні 70 хвилин: перед проривом ЗСУ влаштували росіянам "прожарку", що вже вдалося вразити

ЗСУ додали "бавовни" росіянам

Українська армія продовжує свій контрнаступ, який вже дає свої плоди. Але він продовжуватиметься й надалі, а зараз для цього створюються необхідні умови — ЗСУ посилено бомбардують росіян.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, зараз українські воїни активно завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах високої пріоритетності. Лише за останні 7 днів було знищено:

94 місця скупчення військ;

22 зенітно-ракетні комплекси;

19 складів боєприпасів;

7 командних пунктів.

У середньому, зазначила Маляр, зараз на фронті такі об’єкти росіян знищуються кожні 70 хвилин.

"Саме така рутинна робота створює умови для прориву оборони ворога", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий волонтер Віталій Дейнега розповів, коли чекати на результати контрнаступу ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив "повільний" контрнаступ ЗСУ.