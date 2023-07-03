Звільнили ще майже 40 кв. км території: у Міноборони розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українські військові просуваються на окуповані росіянами землі
Лише за минулий тиждень українські захисники визволили десятки квадратних кілометрів окупованих територій. На Південному напрямку ЗСУ вибили ворога з 28,4 кв. км, тоді як Східному напрямі вдалося взяти під контроль ще 9 кв. км.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємося на Бахмутському напрямку, а ворог і далі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Противник намагається витіснити наші війська з позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", — зазначила вона.
Водночас на Півдні України наші військові просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах.
"Минулого тижня ЗСУ вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка та Старомайорське", — повідомила вона.
Раніше "Телеграф" писав про те, що військовий Валерій Маркус показав вражаючі кадри визволення територій на Півдні.