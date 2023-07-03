Звільнили ще майже 40 кв. км території: у Міноборони розповіли про успіхи контрнаступу ЗСУ

Українські військові просуваються на окуповані росіянами землі

Лише за минулий тиждень українські захисники визволили десятки квадратних кілометрів окупованих територій. На Південному напрямку ЗСУ вибили ворога з 28,4 кв. км, тоді як Східному напрямі вдалося взяти під контроль ще 9 кв. км.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

"На Сході тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ми рухаємося на Бахмутському напрямку, а ворог і далі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Противник намагається витіснити наші війська з позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої", — зазначила вона.

Водночас на Півдні України наші військові просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах.

"Минулого тижня ЗСУ вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка та Старомайорське", — повідомила вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що військовий Валерій Маркус показав вражаючі кадри визволення територій на Півдні.