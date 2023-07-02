Контрнаступ від першої особи: відео військового Маркуса зібрало мільйони переглядів за добу

ЗСУ йдуть вперед

Головний сержант 47 окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус опублікував повне відео штурму російських позицій, за яке він "отримав по шапці від "Залужного", бувши без каски.

Про захоплююче відео з фронту повідомляє "Телеграф".

Відео на каналі Маркуса підписано як "47-ма ОМБр "Маґура" прориває оборону росіян на півдні", що насправді й відбувається на опублікованих кадрах. Воно лише за 22 години набрало близько 2 мільйонів переглядів. У відео можна побачити те, через що доводиться проходити нашим воїнам, щоби звільняти українську землю.

Нашоломна камера командира, зокрема, зафільмувала: роботу артилерії, стрілецькі бої, взяття полонених, нічні "вилазки" та захоплену російську техніку.

"У цьому відео сконцентровані події двох діб штурмових дій. Дві роти росіян втекли зі своїх позицій", — йдеться в описі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський пояснив "повільний" контрнаступ ЗСУ.

Також ми повідомляли, що ЗСУ пообіцяли швидкі новини з фронту, "які потішать усіх ".