"Ану одівся, бігом": Залужний зворушив мережу спілкуванням з відомим українським військовим

У соцмережах уже встигли оцінити спілкування головкому з воїнами ЗСУ

Рівень комунікації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з українськими захисниками можна лише позаздрити. Його коментар під постом бійця 47-ї бригади ЗСУ "Магура" та "викрадача жіночих сердець" Валерія Маркуса викликав справжнє розчулення в мережі.

Так, сьогодні, 28 червня, Маркус опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, на якому він, стоячи без шолома та захисту, розповів про просування свого підрозділу, яке зараз відбувається не так швидко через щільну оборону ворога. Під час запису цього ролика на фоні пролунав вибух.

Під роликом Валерія Маркуса свій коментар залишив Валерій Залужний, у якому наказав військовому негайно одягнути захист.

"Валерій! Ану одівся, бігом! Получиш у мене", — написав головнокомандувач.

У відповідь Маркус відповів коротко: "Слухаюсь".

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Валерій Залужний прийшов на весілля в українській парі. Новоспечений чоловік подякував головному за те, що зробив "неймовірним" цей важливий день у їхньому житті.