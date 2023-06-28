Залужний привітав українців із Днем Конституції: "Правда на нашому боці"

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний слідом за президентом Володимиром Зеленським привітав співгромадян із Днем Конституції, який відзначають сьогодні, 28 червня.

Привітання опубліковано на сторінці головкому ЗСУ у Facebook.

У ньому Залужний зазначив, що у нинішній ситуації українській армії та народу доводиться захищати ключові постулати своєї Конституції.

"Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще – єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям.

Щохвилини Збройні Сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість нашої Батьківщини.

Весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи. Правда на нашому боці.

З Днем Конституції України!" — написав він.

Для довідки. 28 червня 1996 року Верховна Рада затвердила основний документ нашої держави — Конституцію України. З моменту вторгнення російського агресора ця дата набула для українців особливого значення, оскільки символізує незалежність України, її свободу та цілісність. Попри те, що офіційно 28 червня – вихідний день, під час війни цей день є робітником.

Раніше "Телеграф" публікував добірку патріотичних привітань із Днем Конституції у листівках та картинках.