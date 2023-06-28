Залужный поздравил украинцев с Днем Конституции: "Правда на нашей стороне"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вслед за президентом Владимиром Зеленским поздравил сограждан с Днем Конституции, который отмечают сегодня, 28 июня.

Поздравление опубликовано на странице главкома ВСУ в Facebook.

В нем Залужный отметил, что в сложившейся ситуации украинской армии и народу приходится защищать ключевые постулаты своей Конституции.

"Суверенная, независимая, демократическая, социальная, правовая. А еще – единственная, крепкая, отважная и готовая дать сопротивление непрошеным гостям.

Каждую минуту Вооруженные Силы противостоят российским оккупантам, защищают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность нашей Родины.

Весь украинский народ демонстрирует твердую верность и мощь в тяжелой борьбе за свои конституционные права и свободы. Правда, на нашей стороне.

С Днем Конституции Украины!" — написал он.

Для справки. 28 июня 1996 года Верховная Рада утвердила основной документ нашего государства. С момента вторжения российского агрессора эта дата приобрела для украинцев особое значение, поскольку символизирует независимость Украины, ее свободу и целостность. Несмотря на то, что официально 28 июня — выходной день, во время войны этот день является рабочим.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку патриотических поздравлений с Днем Конституции в открытках и картинках.