С Днем Конституции Украины 2023: лучшие открытки-поздравления с важным праздником

В этом году государственному документу исполняется 27 лет

Ежегодно в Украине, 28 июня, отмечается важный государственный праздник – День Конституции Украины. Именно в этот день, в 1996 году, депутаты Верховной Рады утвердили основной документ нашего государства.

В период войны с российским агрессором, этот праздник приобрел для наших граждан особое значение, поскольку символизирует независимость нашей Украины, ее свободу и целостность.

В 2023 году праздник выпадает в среду и это будет рабочий день, поскольку сейчас из-за веденного военного положения в стране действует норма, прописанная в ст. Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", где прописано, что все дополнительные выходные в стране отменяются.

Но это не повод не поздравить родных, близких и просто сограждан с важным для нашего государства днем. "Телеграф" подготовил по этому поводу для вас лучшие открытки-поздравления.

"Телеграф" писал ранее, какой праздник украинцы любят больше всего. Социолог рассказал об изменениях в предпочтениях граждан за период войны.