Погода на День Конституции: ждать ли украинцам дождей на конец июня

Синоптики сообщают, что на праздник 28 июня понадобятся зонты

В конце мая терроризировал Украину дождями с грозой и сильным ветром. К сожалению, по словам синоптиков, первый месяц лета тоже принесет с собой неприятные "холодные" подарки.

Народный синоптик Волыни Владимир Деркач лично для "Телеграфа" рассказал, что в конце июня, когда будет праздноваться День Конституции, украинцам следует носить с собой зонтики.

Синоптик уверен, что конец июня будет дождливым и местами даже ожидается проливные осадки.

"Третий десятидневный отрезок июня сохранит возможность осадков, даже проливных дождей. Середина декады будет теплая и погожая, а вот начало и конец — повлажнее, с умеренным теплом" — говорится в сообщении.

При этом он подчеркивает, что сильные дожди предполагаются только к концу первого месяца лета, а в первые две декады — несущественные осадки.

Больше о погоде в Украине в течение лета читайте на сайте "Телеграф" в статье: " Жара будет рекордной: народный синоптик дал детальный прогноз на лето ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал об очень сильных порывах ветра в Киеве. Часть столицы Украины осталась без света, однако пострадавших нет.