Лето задерживается? Синоптик предупредил о волне похолодания в Украине

Если вы не любитель жары, то прогноз на начало лета вас порадует

Начало июня 2023 года в Украине ожидается прохладным, а в некоторых областях еще и с дождями. Настоящего летнего тепла стоит ждать не раньше 8 июня.

Такой прогноз на конец мая и начало июня озвучил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".

Как поясняет Кибальчич, до конца мая и в начале июня погодные условия на большей части территории Украины окажутся под влиянием области повышенного атмосферного давления. Так, в атмосферной циркуляции над Европой наметилась явная тенденция устойчивого переноса воздушных масс с запада и северо-запада. Малоподвижный антициклон Wiola с центром над Британскими островами, по прогнозу, в ближайшие дни будет оставаться на том же месте. В результате он будет способствовать стабильному поступлению в Центральную и Восточною Европу прохладного воздуха со Скандинавского полуострова.

"По этой причине, в начале июня температурный фон в Украине ожидается немного ниже климатической нормы, причём наиболее заметно это будет проявляться в ночное время, когда столбики термометров опустятся ниже +10 °С", — отметил синоптик.

Количество осадков в ближайшие десять дней окажется незначительным, добавляет Кибальчич. Опасных метеорологических явлений (шквалов, смерчей, градов) или штормового ветра так же ждать не стоит, погода будет довольно стабильной и спокойной.

Однако малоподвижный атмосферный фронт с Кавказа испортит погоду в юго-восточных областях Украины, начиная с 30 мая. Здесь ожидаются дожди с грозами и облачное небо. Кроме того, в дневное время грозовые дожди пройдут и в западных областях, особенно в Карпатском регионе. На остальной части нашей страны, по словам синоптика, будет гораздо больше солнца и сухо.

Прогноз погоды в Украине на 31 мая. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоды в Украине на начало июня

В пятницу-субботу, 2-3 июня, холодный атмосферный фронт принесёт дожди в западные, северные и центральные области. Но уже с 4 июня, говорит Кибальчич, погода стабилизируется на большей части Украины.

Какой будет температура воздуха? В последние дни мая ночью ожидается +10…+16 °С, днём +19…+25 °С. В течение 1-3 июня произойдёт кратковременное потепление, при котором ночью столбики термометров покажут +12…+18 °С, днём +23…+29 °С. Однако, уже со второй половины дня 3 июня в результате прохождения холодного фронта, начиная с западных и северных областей, температура снизится ночью до +8…+14 °С, днём до +18…+24 °С.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня. Карта УкрГМЦ

"Наиболее холодная ночь прогнозируется 4 июня – в западных и северных областях температура опустится до +3…+8 °С. Прохладная погода сохранится до 7-8 июня, после чего начнётся постепенное повышение показателей. В целом, первая декада следующего месяца ожидается холодной", — подытожил Кибальчич.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцам ожидать 40-градусной жары этим летом. Метеорологи озвучили подробный прогноз погоды на июнь, июль и август.