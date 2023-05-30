Літо затримується? Синоптик попередив про хвилю похолодання в Україні

Якщо ви не любитель спеки, то прогноз на початок літа вас порадує

Початок червня 2023 року в Україні очікується прохолодним, а в деяких областях ще й з дощами. Справжнього літнього тепла варто чекати не раніше 8 червня.

Такий прогноз на кінець травня та початок червня озвучив кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Як пояснює Кібальчич, до кінця травня та на початку червня погодні умови на більшій частині території України виявляться під впливом області підвищеного атмосферного тиску. Так, в атмосферній циркуляції над Європою намітилася явна тенденція сталого перенесення повітряних мас із заходу та північного заходу. Малорухливий антициклон Wiola з центром над Британськими островами, за прогнозом, найближчими днями залишатиметься на тому ж місці. В результаті він сприятиме стабільному надходженню до Центральної та Східної Європи прохолодного повітря зі Скандинавського півострова.

"З цієї причини, на початку червня температурне тло в Україні очікується трохи нижчим за кліматичну норму, причому найбільш помітно це буде проявлятися в нічний час, коли стовпчики термометрів опустяться нижче +10 °С", — зазначив синоптик.

Кількість опадів у найближчі десять днів виявиться незначною, додає Кібальчич. Небезпечних метеорологічних явищ (шквалів, смерчів, градів) або штормового вітру так само чекати не варто, погода буде досить стабільною та спокійною.

Проте малорухливий атмосферний фронт із Кавказу зіпсує погоду у південно-східних областях України, починаючи з 30 травня. Тут очікуються дощі з грозами та хмарне небо. Окрім того, вдень грозові дощі пройдуть і у західних областях, особливо у Карпатському регіоні. На решті нашої країни, за словами синоптика, буде набагато більше сонця та сухо.

Прогноз погоди в Україні на 31 травня. Карта УкрГМЦ

Прогноз погоди в Україні на початок червня

У п’ятницю-суботу, 2-3 червня, холодний атмосферний фронт принесе дощі у західні, північні та центральні області. Але вже з 4 червня, каже Кібальчич, погода стабілізується на більшій частині України.

Якою буде температура повітря? В останні дні травня вночі очікується +10...+16°С, удень +19...+25°С. Протягом 1-3 червня відбудеться короткочасне потепління, при якому вночі стовпчики термометрів покажуть +12…+18 °С, удень +23…+29 °С. Проте, вже з другої половини дня 3 червня внаслідок проходження холодного фронту, починаючи із західних та північних областей, температура знизиться вночі до +8…+14 °С, вдень до +18…+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня. Карта УкрГМЦ

"Найхолодніша ніч прогнозується 4 червня – у західних та північних областях температура опуститься до +3…+8 °С. Прохолодна погода збережеться до 7-8 червня, після чого почнеться поступове підвищення показників. Загалом перша декада наступного місяця очікується холодною", — підсумував Кібальчич.

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