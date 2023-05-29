Червень "потішить" українців дощами та грозами: якою буде погода в Україні на початку літа

Перший місяць літа в Україні не відрізнятиметься спекотною погодою

В останні дні травня Україну накрила негода. Дощі не на жарт розігралися одразу в кількох регіонах країни, проте перший місяць літа обіцяє порадувати теплом, хоча опади нікуди не підуть.

Так, згідно з прогнозом погоди Meteoprog, у Києві червень буде сонячним практично без опадів. В інших регіонах країни прогнозуються дощі, подекуди навіть з грозами.

Погода у червні 2023 у Києві

У Києві нічна температура протягом усього червня коливатиметься від +14 до +17 градусів. Вдень буде тепліше, але не спекотно — стовпчики ртутного термометра не піднімуться вище за +23+27 градусів протягом усього місяця.

Дощі у столиці очікуються максимум тиждень за весь місяць, а саме 8, 10–13 та 28 числа.

Погода у червні 2023 в Одесі

На півдні країни літо розпочнеться похмурою погодою з опадами, проте через чотири дні погода покращиться. Вночі температура повітря в Одесі коливатиметься від +16 до +19 градусів, а вдень від +23 до +28.

Дощі пройдуть 2, 4, 6, 14-17 червня.

Погода у червні 2023 у Харкові

У Харкові перший день літа буде дощовим та похмурим, проте наступні дні будуть сонячними та спекотними. Вночі температура повітря коливатиметься від +13 до +18 градусів, а вдень стовпчики ртутних термометрів піднімуться до +23+28 градусів.

Дощів на сході очікується більше, ніж у інших регіонах. Опади прогнозуються 1, 3, 6–9, 11–13, 15, 17 та 29 червня.

Погода у червні 2023 у Львові

На заході країни погода першого місяця літа буде переважно хмарною. Спекотних сонячних днів буде лише кілька за весь червень. Ночі у Львові будуть прохолодними – від +12 до +14 градусів. Вдень потеплішає до +20+25 градусів.

Опади у Львові очікуються кілька разів на тиждень, іноді навіть із грозами. Так, згідно з прогнозом погоди, парасольки мешканцям та гостям Львова знадобляться 4–6, 8–13, 19, 25–27 та 30 червня.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україну влітку накриють дощі. У деяких регіонах прогнозують майже затяжний місяць злив.