Июнь "порадует" украинцев дождями и грозами: какой будет погода в Украине в начале лета

Первый месяц лета в Украине не будет отличатся жаркой погодой

В последние дни мая Украину накрыла непогода. Дожди не на шутку разыгрались сразу в нескольких регионах страны, однако первый месяц лета обещает порадовать теплом, хотя осадки никуда не уйдут.

Так, согласно прогнозу погоды Meteoprog, в Киеве июнь будет солнечным практически без осадков. В остальных регионах страны прогнозируются дожди, местами даже с грозами.

Погода в июне 2023 в Киеве

В Киеве ночная температура на протяжении всего июня будет колебаться от +14 до +17 градусов. Днем будет теплее, но не жарко — столбики ртутного термометра не поднимутся выше +23+27 градусов на протяжении всего месяца.

Дожди в столице ожидаются максимум неделю за весь месяц, а именно 8, 10–13, и 28 числа.

Погода в июне 2023 в Одессе

На юге страны лето начнется пасмурной погодой с осадками, однако спустя четыре дня распогодится. Ночью температура воздуха в Одессе будет колебаться от +16 до +19 градусов, а днем — от +23 до +28.

Дожди пройдут 2, 4, 6, 14–17 июня.

Погода в июне 2023 в Харькове

В Харькове первый день лета будет дождливым и пасмурным, однако последующие дни будут солнечными и жаркими. Ночью температура воздуха будет колебаться от +13 до +18 градусов, а днем столбики ртутных термометров поднимутся до +23+28 градусов.

Дождей на востоке ожидается больше, чем в других регионах. Осадки прогнозируются 1, 3, 6–9, 11–13, 15, 17 и 29 июня.

Погода в июне 2023 во Львове

На западе страны погода в первый месяц лета будет преимущественно облачной. Жарких солнечных дней будет лишь несколько за весь июнь. Ночи во Львове будут прохладными — от +12 до +14 градусов. Днем потеплеет до +20+25 градусов.

Осадки во Львове ожидаются несколько раз в неделю, иногда даже с грозами. Так, согласно прогнозу погоды, зонтики жителям и гостям Львова понадобятся 4–6, 8–13, 19, 25–27 и 30 июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину летом накроют дожди. В некоторых регионах прогнозируют едва ли не затяжной месяц ливней.