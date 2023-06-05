Погода на День Конституції: чи чекати українцям на дощі під кінець червня

Синоптики повідомляють, що на свято 28 червня знадобляться парасолі

Кінець травня тероризував Україну дощами з грозою і сильним вітром. На жаль, за словами синоптиків, перший місяць літа також принесе з собою неприємні "холодні" подарунки.

Народний синоптик Волині Володимир Деркач особисто для "Телеграфу" розповів , що наприкінці червня, коли святкуватиметься День Конституції, українцям слід носити з собою парасольки.

Синоптик впевнений, що кінець червня буде дощовим, і місцями навіть очікується проливні опади.

"Третій десятиденний відрізок червня збереже можливість опадів, навіть проливних дощів. Середина декади буде тепла і погожа, а от початок і кінець — трохи вологіші, з помірним теплом" — мовиться у повідомлення.

При цьому він наголошує, що сильні дощі передбачаються лише на кінець першого місяця літа, а в перші дві декади — несуттєві опади.

Більше про погоду в Україні протягом літа читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Спека буде рекордною: народний синоптик дав детальний прогноз на літо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дуже сильні пориви вітру в Києві. Частина столиці України залишилась без світла, однак постраждалих немає.