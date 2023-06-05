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Погода на День Конституції: чи чекати українцям на дощі під кінець червня

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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На свято можна не чекати на сонячну погоду
На свято можна не чекати на сонячну погоду. Фото Pixabay

Синоптики повідомляють, що на свято 28 червня знадобляться парасолі

Кінець травня тероризував Україну дощами з грозою і сильним вітром. На жаль, за словами синоптиків, перший місяць літа також принесе з собою неприємні "холодні" подарунки.

Народний синоптик Волині Володимир Деркач особисто для "Телеграфу" розповів , що наприкінці червня, коли святкуватиметься День Конституції, українцям слід носити з собою парасольки.

Синоптик впевнений, що кінець червня буде дощовим, і місцями навіть очікується проливні опади.

"Третій десятиденний відрізок червня збереже можливість опадів, навіть проливних дощів. Середина декади буде тепла і погожа, а от початок і кінець — трохи вологіші, з помірним теплом" — мовиться у повідомлення.

При цьому він наголошує, що сильні дощі передбачаються лише на кінець першого місяця літа, а в перші дві декади — несуттєві опади.

Більше про погоду в Україні протягом літа читайте на сайті "Телеграф" у статті: "Спека буде рекордною: народний синоптик дав детальний прогноз на літо".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про дуже сильні пориви вітру в Києві. Частина столиці України залишилась без світла, однак постраждалих немає.

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#День Конституції #Дощі #Погода в Україні #Прогноз погоди #Червень