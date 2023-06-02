Спека на тлі грози та граду: синоптики дали невтішний прогноз погоди на червень

У цілому червень 2023 буде теплішим, аніж зазвичай останні 30 років.

Календарне літо офіційно вступило в свої права. Червень "стартував" чистим безхмарним небом і доволі комфортними температурами повітря по всій території України. Однак, за прогнозами синоптиків, вже в найближчі дні в країну надійдуть прохолодні повітряні маси, які суттєво змінять синоптичну ситуацію. Та похолодання не затягнеться і спека повернеться.

Яким обіцяє бути перший літній місяць, з’ясовував "Телеграф".

За словами синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, дебют червня виявиться прохолодним.

"Від 2 червня на територію України почне надходити атмосферний фронт з північного заходу. Відповідно першими його зустрінуть північні та західні регіони, тому тут очікуються короткочасні дощі та грози, подекуди шквальні посилення вітру під час грози. Із 3 червня цей фронт просунеться у південно-східному напрямку і за ним почне надходити більш прохолодна повітряна маса з північних широт, тому слід очікувати зниження температури. Особливо це буде відчуватися в ніч на неділю, 4 червня: нічна температура по всій території України буде в межах 5-10 градусів тепла, та трохи тепліше на узбережжі. В денні години 18-23 градуси", — пояснила "Телеграфу" синоптикиня.

Втім, попри похолодання на початку місяця, в Укргідрометцентрі попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки.

"2-4 червня в західних (окрім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської), Вінницькій, більшості північних та південних областей переважатиме надзвичайна (5-го класу) пожежна небезпека", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Як таке може бути: повітря охолоджується, а пожежна небезпека навпаки зростає?

"Річ у тім, що в цих регіонах тривалий час спостерігався бездощовий період і підстильна поверхня підсохла", — пояснює Птуха.

Починаючи з 5-6 червня показники температури повітря знову почнуть зростати: вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 15 градусів тепла, а вдень від 22 до 25 градусів з позначкою "плюс".

"Та в першій половині червня сильної спеки не передбачається", — додає синоптик.

Однак в цілому червень 2023 буде теплішим, аніж зазвичай.

"За прогнозами Європейського центру середньострокових прогнозів, протягом червня в Україні переважатиме область високого тиску, особливо на заході країни. Це призведе до того, що середньомісячна температура повітря може бути на 0,5-1 градусів вищою за норму, яка спостерігалася останні 30 років, — коментує "Телеграфу" кандидат географічних наук, кліматолог Віра Балабух. – Найбільш аномально високою, температура повітря в червні буде на заході країни. На решті територій, особливо на сході, прогнозується найбільша ймовірність затоку холодного повітря".

В Укргідрометцентрі прогнозують в червні дещо вищі показники середньомісячної температури.

"Середньомісячна температура в Україні в червні очікується в межах 18-23 градуси. В гірських районах, звісно, середньомісячна температура буде трохи нижчою: 15-19 градусів. Загалом такі показники на 1-1,5 градусів вище за норму", — пояснює Птуха.

Втім, 18-23 градуси — наче не так і спекотно для літа.

"Така температура прогнозується в затінку. А от на сонці, звісно, буде пригрівати дужче і температури будуть вищі", — додала Наталія Птуха.

А от з приводу опадів у червні прогнози синоптиків і науковців збігаються.

"Місячна кількість опадів становитиме 49-90 мм, а в Карпатах і на Прикарпатті 117-171 мм, що вважається нормою", — коментує Наталія Птуха.

"Опади в червні не будуть відхилятися від кліматичної норми. Лише на півдні можливі більш рясні дощі. Це пов’язано з тими циклонами і атмосферними фронтами, що зачеплять південь", — додає Балабух.

Та разом з тим кліматолог попередила, що червень-2023 готує синоптичні несподіванки.

"Для червня характерна досить потужна конвективна діяльність: грози, гради, шквали, особливо в період переміщення атмосферних фронтів і циклонів. Крім того, протягом останніх років інтенсивність таких атмосферних явищ збільшується і вони можуть бути досить потужними", — резюмувала Віра Балабух.