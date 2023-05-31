Чого чекати українцям від погоди у червні: детальний прогноз синоптика

Погода у червні буде теплою, але періодами очікуються зливи

Незважаючи на те, що на початку червня прогнозуються зливи з грозами, у другій половині місяця погода буде теплою. На сильну спеку у червні розраховувати не варто.

Про це в ексклюзивному прогнозі погоди для "Телеграфа" розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач. За його словами, дощі у червні будуть йти етапами.

Так, у першій декаді червня очікуються помірні дощі, після яких похолодає. До завершення цього періоду дощі припиняться, температура зростатиме, проте спекотної погоди не буде.

У середині червня, тобто у другій декаді місяця, очікується по-справжньому літня погода. Стовпчики термометрів будуть повзти вгору поступово, тому погода змінюватиметься не різко. Однак у третій декаді очікуються зливи.

"Третій десятиденний відрізок червня збереже можливість опадів, навіть злив. Середина декади буде тепла і погожа, а ось початок і кінець — трохи вологіші, з помірним теплом", — резюмував синоптик.

Детальніше про те, якою буде погода влітку 2023 року в Україні читайте у матеріалі "Спека буде рекордною: народний синоптик дав детальний прогноз на літо".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через глобальне потепління населенню Землі загрожує смертельна спека. Щорічно температура повітря підвищується і до кінця століття на межі вимирання через несприятливі умови життя можуть виявитися до 2 млн осіб у різних країнах.